Riassunto: Viz.ai e Cercare Medical collaborano a supporto del processo decisionale clinico in ambito neurovascolare

Il nuovo partenariato integra nella piattaforma Viz.ai la tecnologia di perfusione più recente

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Viz.ai, leader nel rilevamento delle malattie basato sull’IA e nel coordinamento intelligente delle cure, oggi ha annunciato una partnership con Cercare Medical, specializzata in diagnostica per immagini all’avanguardia tramite TC e risonanza magnetica tomografica. Nel quadro della collaborazione, il software di perfusione Cercare Perfusion, totalmente automatizzato, semplice da usare e specifico per i pazienti, sarà integrato nella piattaforma targata Viz.ai.

“Siamo entusiasti di unire le forze con un’altra rivoluzionaria azienda tecnologica del calibro di Cercare”, ha dichiarato Steve Sweeny, vicepresidente dello sviluppo e della strategia aziendale presso Viz.ai. “Questo partenariato costituisce un ulteriore esempio del nostro impegno continuativo per la collaborazione con aziende leader, innovative e che condividono le nostre idee, per consentire un accesso rapido ai dati importanti sui pazienti e, in ultima istanza, per migliorare l’impatto clinico con la nostra piattaforma Viz”.

