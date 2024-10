Riassunto: Vivi il futuro di Smarter AI for All al decimo evento annuale globale di Lenovo, Tech World

Il prestigioso evento presenta il portafoglio completo di soluzioni, servizi e dispositivi di intelligenza artificiale (IA) di Lenovo con sessioni che vedono la partecipazione di leader mondiali presso Lenovo, AMD, Intel, Microsoft, NVIDIA e altre aziende

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Il 15 ottobre 2024, Lenovo ospiterà il suo evento annuale per le innovazioni globali, Tech World, a Bellevue, Washington. Quest’anno segna la decima edizione consecutiva dell’evento e riflette un decennio di novità e trasformazioni da parte della società. L’evento di quest’anno esplorerà il modo in cui Lenovo mantiene la promessa dell’IA con soluzioni complete che alimentano la sua missione “Smarter AI for All” (IA più intelligente per tutti).









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Stuart Gill



Direttore delle relazioni con i media globali



sgill@lenovo.com