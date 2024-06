Riassunto: Vitruvian Partners aumenta la sua partecipazione in Civitatis

Il fondo internazionale orientato alla crescita investe altri 50 milioni di USD per fornire continuo supporto a Civitatis, che rafforza la sua posizione come marchio leader per tour e attività per clienti in Spagna e America Latina.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Vitruvian Partners ha acquistato un’ulteriore quota di partecipazione azionaria di Civitatis , il principale marketplace online di visite guidate e attività per i consumatori di lingua spagnola e portoghese, con un investimento di ulteriori 50 milioni di USD. Civitatis continua a essere guidata dal fondatore e CEO Alberto Gutiérrez, che ha creato l’azienda nel 2008.

Civitatis è un raro esempio di azienda con flusso di cassa positivo sin dal primo giorno, creata dal suo fondatore senza ricorrere a capitale esterno.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Siobhan Loftus presso Vitruvian Partners



Siobhan.Loftus@vitruvianpartners.com

Óscar Fernández



(Responsabile delle comunicazioni)



ofernandez@civitatis.com

+34 609 488 694