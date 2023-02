Riassunto: Vista Equity Partners completa l’acquisizione di KnowBe4

TAMPA BAY, Fla.–(BUSINESS WIRE)–KnowBe4, Inc. (“KnowBe4”), fornitore della maggior piattaforma al mondo per la formazione sulla consapevolezza della sicurezza e la simulazione di phishing, oggi ha annunciato il perfezionamento della propria acquisizione da parte di Vista Equity Partners (“Vista”), una delle principali società globali di investimento focalizzata esclusivamente sul software aziendale, sui dati e sulle aziende tecnologiche, al costo di 24,90 dollari USA per azione in contanti.

“L’acquisizione di oggi è una pietra miliare per tutto il team di KnowBe4. È rappresentativa dei risultati che abbiamo ottenuto fino ad oggi, oltre che del nostro potenziale di crescita continuativa a lungo termine”, è stato il commento di Stu Sjouwerman, fondatore, presidente e Chief Executive Officer di KnowBe4.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

