Riassunto: Visa si impegna a investire 1 miliardo di dollari in Africa per accelerare la trasformazione digitale

Durante il Business Forum USA-Africa, Visa si impegna a investire 1 miliardo di dollari in Africa entro il 2027 per scalare le operazioni, implementare nuove tecnologie innovative e approfondire la collaborazione con i partner

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–In occasione del Business Forum USA-Africa, Visa (NYSE: V) ha annunciato oggi l’impegno a investire un miliardo di dollari in Africa nei prossimi cinque anni per promuovere economie resilienti, innovative e inclusive in tutto il continente. L’ampliamento degli investimenti di Visa dimostra l’impegno a lungo termine dell’azienda nei confronti del potenziale di crescita dell’Africa e contribuirà a consentire un maggiore accesso ai pagamenti digitali come punto di ingresso per l’espansione dei servizi finanziari formali per privati ed esercenti.

