Riassunto: Visa rileverà Pismo

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Visa (NYSE: V) oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo per acquisire Pismo, una piattaforma cloud-native per l’elaborazione di emittenti e core banking con attività in America Latina, Asia Pacifico ed Europa, per 1 miliardo in contanti.





Con l’acquisizione di Pismo, Visa sarà posizionata per fornire funzionalità di core banking e di elaborazione dei processi dell’emittente nelle carte di debito, prepagate, di credito e commerciali per clienti attraverso API cloud-native. La piattaforma di Pismo consentirà inoltre a Visa di fornire supporto e connettività ai binari di pagamento, come Pix in Brasile, per clienti di istituti finanziari..

“Grazie all’acquisizione di Pismo, Visa è in grado di servire meglio i nostri clienti istituti finanziari e fintech con soluzioni per emittenti e di core banking più differenziate da offrire ai loro clienti”, ha dichiarato Jack Forestell, Direttore, Prodotti e Strategie, Visa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

