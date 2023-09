Riassunto: Visa pubblica il primo indice dei capitali di esercizio delle imprese in crescita per il mercato intermedio

Uno studio rivela che quasi la metà delle imprese in crescita esaminate prevede di utilizzare maggiori capitali di esercizio l’anno prossimo

È ancora necessario un maggiore allineamento delle esigenze del settore con le opzioni e l’accesso

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Oggi, Visa (NYSE: V) ha pubblicato il suo primo 2023-2024 Growth Corporates Working Capital Index (WCI), l’Indice dei capitali di esercizio per le aziende in crescita 2023-2024. Lo studio si è rivolto a CFO e responsabili finanziari di imprese in crescita, organizzazioni con esigenze e capacità uniche, ma che spesso si confondono tra le piccole imprese e le aziende con le loro soluzioni realizzate su misura.





I risultati della ricerca indicano che queste organizzazioni incontrano difficoltà ad ottenere soluzioni di capitali di esercizio che rispondono alle specifiche esigenze operative e finanziarie della propria impresa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Aida Hadzibegovic



ahadzibe@visa.com

650-421-5169