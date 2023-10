Riassunto: Visa lancia un’iniziativa di venture capital da 100 milioni di dollari nell’IA generativa

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Visa (NYSE: V), leader mondiale nel settore dei pagamenti, oggi ha annunciato una nuova iniziativa di venture capital da 100 milioni di dollari nell’IA generativa che interessa la prossima generazione di imprese in cui focus è sullo sviluppo applicazioni e tecnologie di IA generativa che avranno un impatto sul futuro del commercio e dei pagamenti.





Pioniera dell’uso dell’IA per i pagamenti sino da 1993, Visa considera questa iniziativa un’estensione della propria leadership nell’uso dell’intelligenza artificiale per promuovere l’innovazione nel settore dei pagamenti, creare valore per partner e clienti e rendere più autonomo il commercio globale. L’IA generativa è un set secondario emergente dell’IA basato su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) finalizzato allo sviluppo di intelligenza generale artificiale in grado di generare testi, immagini o altri contenuti a partire da grandi set di dati preesistenti quando riceve comandi (i cosiddetti prompt).

