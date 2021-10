Riassunto: Visa Installments si espande in Australia offrendo la nuova opzione di finanziamento “Acquista ora, paga dopo”

ANZ e Quest Payment Systems lanceranno Visa Installments per offrire la popolare opzione di finanziamento dilazionato ai titolari di carte di credito per l’effettuazione di acquisti online e presso punti vendita fisici senza dover compilare alcun modulo, né acquisire una nuova carta di credito o aprire una nuova linea di credito

SYDNEY–(BUSINESS WIRE)–Visa (NYSE: V), leader mondiale del settore dei pagamenti digitali, ha annunciato oggi l’espansione di Visa Installments in Australia in collaborazione con ANZ, uno dei maggiori istituti finanziari del Paese, e Quest, fornitore di soluzioni di pagamento per operatori commerciali. La soluzione di Visa permetterà agli acquirenti australiani di accedere alla popolare opzione di finanziamento “Acquista ora, paga dopo” (Buy Now, Pay Later, BNPL) utilizzando le loro carte di credito ANZ preesistenti durante il check-out e senza ulteriori operazioni.

I programmi fintech di Visa hanno contribuito alla diffusione delle opzioni di finanziamento rateale dall’inizio del 2017.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

