Riassunto: Visa ha in programma un nuovo polo globale per la tecnologia e i prodotti in Polonia per sostenere il modello di sviluppo per l’innovazione 24/7

Il primo Tech and Product Hub strategico di Visa in Europa Centrale e Orientale amplierà ulteriormente la presenza di Visa, che sta investendo a livello globale per guidare la rapida crescita continua nel commercio e nei pagamenti digitali

VARSAVIA, Polonia & SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Visa Inc. (NYSE: V), un leader globale nei pagamenti digitali, oggi ha annunciato i programmi per aprire un nuovo Technology and Product Hub in Polonia che sarà il primo del suo genere per Visa in Europa Centrale e Orientale. Lo Hub creerà 1.500 nuovi posti di lavoro in ambito tecnologico e dei prodotti nei prossimi anni, mentre Visa investe in tutto il mondo per sostenere il suo modello di sviluppo 24/7 per l’innovazione e guida la rapida crescita continua nel commercio e nei pagamenti digitali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

