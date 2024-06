Riassunto: Visa eroga il 10 miliardesimo token, generando 40 miliardi di dollari in e-commerce incrementale a livello globale

I pagamenti tokenizzati hanno fatto risparmiare 650 milioni di dollari in frodi nell’ultimo anno.

I token di dati visa recentemente introdotti daranno ai consumatori più controllo sui propri dati e offriranno esperienze di shopping facili e potenziate dall’AI.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Visa oggi ha annunciato una significativa pietra miliare raggiunta dalla sua tecnologia di tokenizzazione, rivelando che i token Visa hanno generato oltre 40 miliardi di dollari 1 in ricavi incrementali da e-commerce per le attività a livello globale e fatto risparmiare 650 milioni di dollari 2 in frodi l’anno scorso. Visa ha inoltre annunciato di aver erogato oltre 10 miliardi di token dal lancio della tecnologia nel 2014.









Negli ultimi 10 anni, Visa ha migliorato ulteriormente la sicurezza nell’ecosistema dei pagamenti attraverso la tokenizzazione – una tecnologia che sostituisce i dati personali sensibili con una chiave crittografica che nasconde i dati sensibili dei pagamenti.

