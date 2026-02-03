Riassunto: Visa Direct e UnionPay International estenderanno la rete globale di movimento di denaro a miliardi di carte nella Cina continentale

Connettendo la rete di carte di Visa Direct alla piattaforma di UnionPay International (UPI) MoneyExpress, Visa Direct aprirà il movimento transfrontaliero di denaro in tempo reale1 in uno dei corridoi di rimesse più grandi al mondo

SAN FRANCISCO e DOHA, Qatar--(BUSINESS WIRE)--Al Web Summit Qatar, Visa (NYSE:V) e UnionPay International (UPI) hanno annunciato un accordo per consentire il movimento transfrontaliero di denaro nella Cina continentale attraverso Visa Direct. Una volta implementato completamente, i clienti saranno in grado di inviare in modalità transfrontaliera rimesse e pagamenti da attività a consumatori a più del 95 percento dei titolari di carte di debito UnionPay International nella Cina continentale, attraverso un'unica connessione.

Contatti per i media:

Aaron Gould, aagould@visa.com