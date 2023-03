Riassunto: Visa definisce una nuova era di come il denaro viaggia all’estero

I movimenti di denaro transfrontalieri possono essere frammentari, lenti e inefficienti; secondo un nuovo studio Visa i consumatori vedono il futuro in maniera digitale

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Le rimesse non sono solo un’ancora di salvezza per milioni di lavoratori migranti e le loro famiglie, ma sono anche essenziali per la prosperità di molte economie in via di sviluppo in tutto il mondo. Mentre gli importi dei flussi delle rimesse a livello globale continuano a raggiungere nuovi record1, il 53% dei consumatori che hanno partecipato al sondaggio si rivolge alle applicazioni digitali per inviare e ricevere fondi in tutto il mondo.

Visa oggi ha presentato la relazione del suo studio “Money Travels: 2023 Digital Remittances Adoption” (Il denaro viaggia: l’adozione delle rimesse nel 2023), un sondaggio condotto tra più di 14.000 consumatori in 10 paesi che rivela che le rimesse digitali sono il metodo preferito per trasferire denaro a livello internazionale, rispetto a recarsi in una banca o filiale fisica (34%); inviare contanti, assegni o vaglia per posta (12%); o affidare contanti a un’altra persona che viaggia nel paese di origine (11%).

