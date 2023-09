Riassunto: Visa amplia le funzionalità di transazione di stablecoin per gli acquirer

Dopo un programma pilota svolto con l’istituto emittente Crypto.com, Visa amplia le funzionalità di transazione di stablecoin con USDC di Circle, aggiungendo programmi pilota concordati con gli acquirer Worldpay e Nuvei e utilizzando la blockchain Solana.





SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Visa (NYSE: V), leader mondiale nel settore dei pagamenti, ha annunciato la fase successiva dell’ammodernamento dei movimenti di valuta transfrontalieri, consistente nell’espansione delle funzionalità di transazione di stablecoin per la tecnologia blockchain altamente performante Solana; Visa sta inoltre collaborando con due istituzioni bancarie (acquirer) a cui si appoggiano gli esercenti – Worldpay e Nuvei.

Tramite programmi pilota in tempo reale svolti con istituti emittenti e acquirer, Visa ha già attuato movimenti bancari dell’ordine dei milioni di USDC fra i suoi partner attraverso le reti blockchain Solana ed Ethereum per effettuare pagamenti denominati in fiat autorizzati utilizzando VisaNet.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jackie Dresch – jdresch@visa.com