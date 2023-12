Riassunto: VIOOH: per la prima volta nel settore, misurate emissioni di anidride carbonica del 18% inferiori al benchmark

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Oggi, VIOOH, la piattaforma mondiale leader per il Digital Out Of Home (DOOH), ha annunciato una partnership con la piattaforma di carbon intelligence, Cedara, sostenitrice di Ad Net Zero. Prima volta per uno specialista di programmatic DOOH (prDOOH), VIOOH ha condiviso pubblicamente i dati relativi all’intensità delle emissioni di gas a effetto serra (grammi di CO2e) per impression nel 2022, che si sono rivelati del 18% inferiori al valore di riferimento per i fornitori open web di programmatic.





In base alla misurazione di Cedara, nel 2022 VIOOH ha generato 0,28 grammi di CO2e per impression, ben al di sotto del valore di riferimento della piattaforma Cedara, ovvero 0,34 grammi, che si basa sui dati dei fornitori open web di programmatic.

