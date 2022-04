Riassunto: Veza, l’azienda specializzata nella sicurezza dei dati basata sul potere dell’autorizzazione, esce dalla ‘modalità stealth’ e annuncia un finanziamento di 110 milioni di dollari

L’azienda colma una lacuna enorme nella sicurezza dei dati: l’autorizzazione, ossia la capacità di comprendere, gestire e controllare chi può e dovrebbe intraprendere quale azione per quali dati.





PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Veza, la piattaforma per la sicurezza dei dati basata sul potere dell’autorizzazione, ha annunciato oggi la propria uscita dalla ‘modalità stealth’. Veza, fondata nel 2020, ha annunciato inoltre di aver raccolto più di 110 milioni di dollari in finanziamenti provenienti da società di venture capital del calibro di Accel, Bain Capital, Ballistic Ventures, GV, Norwest Venture Partners e True Ventures, oltre ad aver ottenuto investimenti informali da rinomati leader del settore, tra cui Kevin Mandia, fondatore e amministratore delegato di Mandiant; Enrique Salem, ex amministratore delegato di Symantec e socio presso Bain Capital; Lane Bess, ex amministratore delegato di Palo Alto Networks; Manoj Apte, ex direttore della strategia presso ZScaler; Joe Montana di Liquid2 Ventures; e i leader del settore della sicurezza Niels Provos, Karthik Rangarajan e molti altri ancora.

Stiamo assistendo alla migrazione rapida e irreversibile dei dati sul cloud, ma a organizzazioni in tutto il mondo manca ancora un tassello essenziale per garantire la sicurezza dei dati: l’autorizzazione.

