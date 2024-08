Riassunto: Ververica ottiene la certificazione SOC 2, rafforzando l’impegno per la sicurezza informatica

Potenziamento della protezione dei dati dei clienti con standard di sicurezza e conformità leader del settore.









BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Ververica, l’azienda creatrice di Apache Flink e leader nello streaming di dati in tempo reale, ha annunciato oggi di aver ottenuto la certificazione SOC (Service Organization Control) 2 di tipo I di AICPA. Questa certificazione, verificata da Prescient Assurance, leader mondiale nelle certificazioni di sicurezza e conformità per le aziende B2B/SAAS, ribadisce l’impegno di Ververica nell’implementazione di solide misure di sicurezza che proteggono dalle minacce informatiche in continua evoluzione.

La certificazione SOC 2 di tipo I fornisce una valutazione indipendente della sicurezza, disponibilità, integrità di elaborazione, riservatezza e dei controlli sulla privacy di Ververica.

