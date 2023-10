Riassunto: VertiGIS presenta VertiGIS Network Locator, rivoluzionando le soluzioni 811

RICHMOND, Va.–(BUSINESS WIRE)–VertiGIS, un leader mondiale nelle soluzioni di gestione delle risorse spaziali e software dei sistemi informativi geografici (GIS) è lieta di annunciare l’ultima aggiunta alla nuova linea di prodotti VertiGIS Networks: VertiGIS Network Locator. Questa novità nella localizzazione delle utenze sotterranee rivoluziona con efficienza e precisione il modo in cui le aziende gestiscono le richieste di servizi ricevute ai numeri 811, Call-Before-You-Dig e One-Call.









VertiGIS Network Locator consente agli utenti di ricevere, elaborare e mappare automaticamente le richieste in un unico sistema. Il sistema assicura che le richieste degli utenti vengano evase e che le loro reti vengano protette da costosi attacchi. Gli utenti possono gestire le localizzazioni in tutti i 50 Stati e in Canada, e la soluzione si integra facilmente con le aziende di localizzazione a livello locale e nazionale come USIC.

