Riassunto: Verrà lanciato formalmente a settembre in Europa il primo test diagnostico per il Long COVID

IncellDx ottiene il marchio europeo CE per test diagnostici in vitro (In Vitro Diagnostic, IVD) per il proprio test incellKINE per il Long COVID

Un semplice esame del sangue rileva le firme immunitarie specifiche del Long COVID, consentendo di distinguerlo da altre malattie con sintomi simili.

Il test verrà lanciato a settembre attraverso una partnership strategica con un prestigioso fornitore di servizi diagnostici di laboratorio.

Il test offre un’accuratezza superiore al 90%, basata su studi di convalida; le prestazioni del test non saranno influenzate dalla comparsa di varianti differenti di COVID-19.

SAN CARLOS, California–(BUSINESS WIRE)–Per la prima volta uno strumento diagnostico concepito per individuare i pazienti affetti da Long COVID ottiene il marchio CE-IVD in Europa.

