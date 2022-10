Riassunto: Verne Global e Ficolo iniziano la collaborazione per la piattaforma di data center del Nord Europa

I tre data center di Ficolo alimentati in modo sostenibile rafforzano il marchio Verne Global

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Verne Global provider di soluzioni di data center sostenibili per il computing ad elevata intensità, ha annunciato che Ficolo Oy, gestore di tre data center alimentati in modo sostenibile in Finlandia, opererà ora con il marchio Verne Global. Entrambe le aziende fanno parte del portfolio Digital 9 Infrastructure plc (D9) di Triple Point, che comprende asset critici di infrastrutture digitali, e insieme contribuiranno a soddisfare la crescente domanda dei clienti di servizi di data center sostenibili in più sedi.

Ficolo apporta alla piattaforma Verne Global 23 MW di capacità di data center disponibile, con la possibilità di espandersi fino a 90 MW nei tre siti di Verne Global ad Helsinki (‘the Air’), Pori (‘the Rock’) e Tampere (‘the Deck’).

