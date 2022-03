Riassunto: Veristat amplia le proprie competenze e si espande nell’ambito biofarmaceutico e medtech

Acquisita la società svizzera di consulenza multidisciplinare SFL (Solutions for Life Sciences), per velocizzare lo sviluppo e la disponibilità di trattamenti innovativi

SOUTHBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Veristat, un'organizzazione globale di ricerca clinica (CRO) orientata all'approccio scientifico, oggi ha annunciato l'espansione e il consolidamento delle proprie capacità di offerta di servizi con l'acquisizione di SFL (Solutions for Life Sciences). Con sede a Basilea, in Svizzera, e diverse affiliate in Europa, SFL apporta capacità esclusive e un team di stimati professionisti a supporto di un numero crescente di aziende biotech, farmaceutiche e medtech.

Diretto dalla fondatrice e CEO Shayesteh Fürst-Ladani, il team di SFL vanta una lunga esperienza nell'offerta di consulenza strategica e di supporto operativo per ogni fase dello sviluppo prodotti, grazie a una competenza aziendale che abbraccia una vasta gamma di tipologie di soluzioni come piccole molecole, biologici, prodotti 'drug-device combination', dispositivi medicali e di diagnostica in vitro (IVD), oltre a medicinali per terapie avanzate (ATMP).

