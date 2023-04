Riassunto: Verimatrix XTD conquista un 2023 Global Infosec Award

Verimatrix si aggiudica il riconoscimento ‘Hot Company in Mobile App Security’ nel quadro del programma di premiazione

AIX-EN-PROVENCE, Francia, e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), leader nelle soluzioni per la sicurezza incentrata sulle persone dedicate al moderno mondo connesso, oggi annuncia che Verimatrix XTD (Extended Threat Defense) ha conquistato un 2023 Global Infosec Award assegnato da Cyber Defense Magazine (CDM), tra le principali fonti di notizie sulla cybersicurezza per le imprese e i governi.

Il riconoscimento nella categoria Hot Company in Mobile App Security (Azienda d’eccellenza nella sicurezza delle app mobili) di questo programma di premiazione, assegnato a Verimatrix XTD, ne sottolinea le potenti innovazioni esclusive che consentono alle organizzazioni di proteggere in modo semplice e conveniente le proprie app mobili dagli attori delle minacce che puntano a utilizzarle per attaccare l’impresa connessa e/o i suoi clienti.

