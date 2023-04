Riassunto: Verimatrix vince il premio per il prodotto dell’anno al NAB Show 2023

Riconoscimento a Verimatrix Streamkeeper per l’uso innovativo dell’IA e del ML

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), leader nell’alimentazione del mondo moderno connesso con una sicurezza incentrata sulle persone, ha annunciato oggi che a Verimatrix Streamkeeper è stato assegnato il premio per il prodotto dell’anno al NAB Show per il 2023 per l’uso dell’intelligenza artificiale (IA) e dell’apprendimento automatico (ML).

Riconoscendo alcuni dei più significativi e promettenti nuovi prodotti e tecnologie presentati dagli espositori al NAB Show di quest’anno, il programma ufficiale di premiazione dell’evento seleziona i vincitori attraverso una giuria di esperti del settore in 15 categorie.

