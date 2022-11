Riassunto: Verimatrix Streamkeeper vince il premio VideoTech per la sicurezza delle entrate per il 2022

Il più recente riconoscimento del settore conferma ulteriormente Streamkeeper come la soluzione innovativa e di successo basata su cloud per il Multi-DRM, il watermarking, l’antipirateria e la cybersecurity.

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), leader dell’innovazione della sicurezza incentrata sulle persone per il mondo moderno connesso, ha annunciato oggi che Verimatrix Streamkeeper quest’anno ha vinto il suo terzo premio di settore, aggiudicandosi il Revenue Security Award per il 2022. VideoTech Innovation Awards. Il programma di premiazione è uno dei riconoscimenti più importanti per le aziende e gli individui più lungimiranti che portano il video e la tecnologia alla gente.

Streamkeeper si è aggiudicato il primo premio della categoria, precedendo altri quattro concorrenti in lizza per la vittoria inaugurale della nuova categoria del programma di premi incentrata sulla protezione delle entrate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per gli investitori di Verimatrix:

Jean-François Labadie, Direttore finanziario



finance@verimatrix.com

Referente media Verimatrix:

Matthew Zintel



matthew.zintel@zintelpr.com