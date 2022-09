Riassunto: Verimatrix Streamkeeper si porta a casa il primo premio ai 2022 CSI Awards

Vince nella categoria Best Content Protection Technology

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), leader di settore in soluzioni per il moderno mondo connesso con una sicurezza incentrata sulle persone, oggi ha annunciato che Verimatrix Streamkeeper è stata riconosciuta ai 2022 CSI Awards con un primo premio nella categoria Best Content Protection Technology (Migliore tecnologia di protezione dei contenuti).

Scelta tra sei soluzioni finaliste da uno stimato gruppo di esperti indipendenti, Streamkeeper ha ricevuto il premio ad una cerimonia svoltasi ad Amsterdam durante l’IBC2022. Streamkeeper offre la gestione fidata dei diritti digitali su base cloud per garantire film di qualità, programmi televisivi ed eventi in live steaming come sport, concerti, e anteprime da tappeto rosso.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Verimatrix – Contatto per gli investitori:

Jean-François Labadie, Direttore finanziario



finance@verimatrix.com

Verimatrix Contatto per i media:

Matthew Zintel



matthew.zintel@zintelpr.com