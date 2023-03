Riassunto: Verimatrix si posiziona ai primi posti per la sicurezza dell’intelligenza artificiale e la crescita del marchio ai Cybersecurity Excellence Awards 2023

L’azienda porta a casa due ambiti Golden Awards in uno dei programmi di premiazione più noti del settore

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), leader nell’alimentare il moderno mondo connesso con una sicurezza incentrata sulle persone, ha annunciato oggi di aver ricevuto due premi d’oro nell’ambito del concorso 2023 Cybersecurity Excellence Awards

Ricevendo i massimi riconoscimenti nelle categorie Sicurezza dell’intelligenza artificiale e Maggiore crescita del marchio, il riconoscimento segna una crescita continua per la famiglia Verimatrix XTD (Extended Threat Defense), di soluzioni di cybersecurity mirate ad affrontare in modo esclusivo le minacce in rapida crescita associate alle app mobili e ai dispositivi consumer non gestiti che possono essere utilizzati come armi per infiltrarsi nei back-end aziendali.

