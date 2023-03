Riassunto: Verimatrix si aggiudica il certificato di valutazione della sicurezza EMVCo come strumento di protezione del software per le applicazioni di pagamento mobile

La tecnologia di protezione delle app Verimatrix XTD Android offre sicurezza provata e leader sul mercato

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), leader nell’alimentare il moderno mondo connesso con una sicurezza incentrata sulle persone, oggi ha annunciato che il suo toolkit Code Shield per applicazioni mobili per Android Verimatrix XTD ha ricevuto un certificato di valutazione della sicurezza EMVCo come Software Protection Tool (SPT). La designazione dimostra che lo strumento tecnologico di sicurezza per le app mobili di Verimatrix soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza dei pagamenti.

EMVCo è l’ente tecnico globale che promuove l’interoperabilità e l’accettazione di transazioni di pagamento sicure a livello mondiale tramite la gestione e l’evoluzione delle specifiche EMV® e dei relativi processi di test.

