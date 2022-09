Riassunto: Verimatrix presenterà la tecnologia di sicurezza informatica più innovativa in occasione dell’IBC Conference

Lo stand 1.C23 di Verimatrix all’IBC metterà in evidenza la pluripremiata protezione dei contenuti, la nuova tecnologia antipirateria per la protezione dei contenuti multimediali in streaming e le nuove soluzioni di cybersecurity aziendale per la protezione delle app multimediali e il monitoraggio delle minacce dai dispositivi endpoint.

L’azienda ospiterà due mixer all’interno dello stand, presenterà un ologramma della sua tecnologia a codice zero e sponsorizzerà un evento di networking MESA durante l’IBC.

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Notizie normative:

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), leader nell’alimentare il moderno mondo connesso con una sicurezza incentrata sulle persone, ha annunciato oggi che metterà in evidenza le sue potenti tecnologie di protezione dei contenuti, anti-pirateria e di cybersecurity aziendale per i fornitori di servizi di streaming, le emittenti, le telco e gli operatori dal 9 al 12 settembre durante l’edizione di quest’anno della Fiera di Parigi. IBC conference presso il Convention Centre Amsterdam RAI.

