Riassunto: Verimatrix posizionata come leader nel Rapporto 2023 SPARK Matrix™ per In-App Protection di Quadrant Knowledge Solutions

SPARK Matrix™ di Quadrant Knowledge Solutions offre un’analisi competitiva e una classificazione dei principali fornitori di In-App Protection

Verimatrix, con la sua premiata tecnologia di cybersicurezza per Extended Threat Defense per app di cellulari, ha ricevuto punteggi elevati in tutti i parametri delle prestazioni tecnologiche e dell’impatto sul mercato globale

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX), l’azienda leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato di essere stata nominata leader tecnologica 2023 nella SPARK Matrix™: In-App Protection, di Quadrant Knowledge Solutions. La SPARK Matrix™ di Quadrant Knowledge Solutions include un’analisi dettagliata della dinamica globale di mercato, lo scenario dei fornitori e il posizionamento competitivo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Verimatrix – Referente per gli investitori:

Jean-François Labadie, Chief Financial Officer



finance@verimatrix.com

Verimatrix – Referenti per i media:

USA



Matthew Zintel, Zintel Public Relations



matthew.zintel@zintelpr.com

Europa



Lara Joseph, Eskenzi PR



lara@eskenzipr.com

Quadrant Knowledge Solutions – Referente per i media:

Sig. Ajinkya Ingle



ajinkya@quadrant-solutions.com