Riassunto: Verimatrix organizzerà delle dimostrazioni pratiche della soluzione antipirateria Counterspy all’evento NAB Show 2024

Il nuovo articolo scientifico “Securing the Streaming Seas”, una decostruzione di come Counterspy risolve le odierne sfide della pirateria moderna, è ora disponibile per il download

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), leader nell’alimentare il moderno mondo connesso con una sicurezza orientata alle persone, ha annunciato oggi che offrirà dimostrazioni dal vivo della sua più recente tecnologia anti-pirateria Counterspy nel corso dell’evento NAB Show 2024 a Las Vegas.

Le dimostrazioni si terranno tra il 13 e il 17 aprile presso la suite Verimatrix all’interno del Renaissance Las Vegas Hotel, ed evidenzieranno in che modo gli operatori possono facilmente distribuire le tecnologie anti-pirateria più avanzate del settore per proteggere contenuti e reddito.

