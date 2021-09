Riassunto: Verimatrix lancerà una nuovo servizio SaaS di monitoraggio delle app in occasione del Money 20/20 Europe

Le funzioni di monitoraggio App Shield e Code Protection permettono di individuare e contrastare più facilmente minacce alle app, offrendo a sviluppatori e direttori della sicurezza informatica nuovi potenti strumenti di prevenzione o contenimento degli attacchi informatici

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX) (Parigi:VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che presenterà un nuovo servizio di monitoraggio delle app, un’estensione delle sue premiate soluzioni App Shield e Code Protection, nel corso dell’evento Money 20/20 Europe che si terrà fisicamente questa settimana.

Il 21-23 settembre, presso lo stand D140 a RAI Amsterdam, Verimatrix lancerà il suo servizio di monitoraggio di sicurezza per app, pensato per assistere clienti attuali e nuovi nell’acquisire le informazioni e le protezioni necessarie per app cruciali.

