Riassunto: VERIMATRIX: I ricavi del Q2 2023 e i risultati finanziari dei primi sei mesi 2023

Un secondo trimestre di crescita



Una robusta crescita del fatturato e delle entrate ricorrenti annuali (ARR) dagli abbonamenti



Gli obiettivi di crescita dai ricavi degli abbonamenti sono stati rivisti al rialzo

Entrate del Q2 2023

– Una forte crescita nelle entrate da abbonamenti, con un aumento del 108% nel Q2 2022



– Una crescita totale delle entrate ricorrenti del 22% fino a 7,48 milioni di dollari



– Entrate totali di 16,6 milioni di dollari, un aumento del 3% nel Q2 2022



– Entrate non ricorrenti diminuite del 9% rispetto al Q2 2022, in linea con la trasformazione del Gruppo in un modello SaaS (Software come servizio)

Entrate del primo semestre 2023

– Una forte crescita delle entrate da abbonamenti pari al 107% rispetto ai primi sei mesi 2022



– Aumento totale delle entrate ricorrenti di oltre il 22% fino a 15 milioni di dollari, che rappresentano attualmente il 50% delle entrate consolidate



– Entrate totali di 30,6 milioni di dollari, un aumento del 6% nel primo semestre 2022



– Aumento dell’ARR dagli abbonamenti di oltre il 67% rispetto al primo semestre 2022



– Calo delle entrate non ricorrenti pari al 6% fino a 15,6 milioni di dollari

Risultati finanziari del primo semestre 2023

– EBITDA positivo di 0,4 milioni di dollari rispetto a 0,2 milioni di dollari nella prima metà del 2022



– Posizione solida di liquidi pari a 25,7 milioni di dollari rispetto ai 19,5 milioni di dollari al 30 giugno 2022

Outlook for 2023

– Obiettivo per la crescita delle entrate ricorrenti da abbonamenti nell’intero anno rivista fino al 60% rispetto al precedente 40%



– Conferma di obiettivo ARR da abbonamenti pari al 40% per l’intero anno finanziario

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–VERIMATRIX (Euronext Paris: VMX) ha annunciato le entrate per il secondo trimestre 2023 e i risultati finanziari per il primo semestre 2023 fino al 30 giugno 2023.

