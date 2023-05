Riassunto: Verimatrix evidenzierà le soluzioni Streamkeeper, VCAS e XTD al CABSAT e ad ANGA COM

Il direttore della business unit Streamkeeper parteciperà alla tavola rotonda di ANGA COM offrendo informazioni preziose su come proteggere il mondo dei video e della tecnologia OTT

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX) (Parigi:VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che presenterà le sue innovative tecnologie per la protezione di video e contenuti multimediali OTT (Over-the-Top) in occasione di due prossimi eventi del settore.

Il portafoglio di soluzioni Verimatrix – Streamkeeper™, VCAS (DVP+IPTV) e XTD (Extended Threat defense) – che mette in grado le aziende di impiegare soluzioni pronte per proteggere costantemente e con grande efficacia contenuti preziosi e far fronte alla pirateria, sarà esposto a:

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente Verimatrix per gli investitori

Jean-François Labadie, Direttore finanziario



finance@verimatrix.com

Referente per i media presso Verimatrix

Matthew Zintel



matthew.zintel@zintelpr.com