Riassunto: Verimatrix evidenzierà come sia riuscita a rendere sicuri eventi di Hollywood virtuali in occasione del Variety Entertainment & Technology Summit

Il Ceo di Little Cinema Digital si unisce a Verimatrix al Summit per illustrare come la sua azienda stia contribuendo a trasformare gli eventi di Hollywood grazie a esperienza sicure, fluide e senza interruzioni

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Paris:VMX), (Parigi:VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che Jon Samsel, Vicepresidente senior marketing, discuterà l’importanza dell’utilizzo della sicurezza come fattore differenziatore per il settore M&E (Multimedialità & Intrattenimento) durante il prossimo Variety Entertainment & Technology Summit che si terrà in formato virtuale.

Giovedì 23 settembre 2021, dalle 10:50 alle 11:20 Pacific Time (CET – 9 ore), Samsel parteciperà a un gruppo di discussione insieme al Ceo di Little Cinema Digital, Jay Rinsky, e al moderatore Todd Spangler, NY Digital Editor presso Variety. È possibile iscriversi gratuitamente oggi.

