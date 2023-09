Riassunto: Verimatrix e TELUS stringono una partnership per presentare un sistema di protezione antipirateria primo nel suo genere per la nuova Optik TV all’IBC 2023

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Notizie normative:

Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, mostrerà in occasione dell’IBC 2023 come Verimatrix Streamkeeper è stata integrata con la piattaforma TELUS Optik TV per creare una piattaforma per l’erogazione di contenuti video su scala industriale, all’avanguardia che previene in modo unico la pirateria dei video e mantiene sicuri preziosi contenuti di intrattenimento.

TELUS, un’azienda tecnologica leader mondiale nel settore delle comunicazioni, aveva bisogno di erogare in sicurezza contenuti video di alta qualità attraverso varie piattaforme a milioni di clienti canadesi. Ha implementato la piattaforma Streamkeeper di Verimatrix, che combina funzionalità Multi-DRM, protezioni avanzate contro la pirateria e sistemi di analisi all’avanguardia in una singola soluzione scalabile.

