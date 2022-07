Riassunto: Verimatrix e il partner Harmonic renderanno possibile la protezione di contenuti in streaming a velocità SaaS

La combinazione dell’elaborazione ed erogazione di contenuti video e della sicurezza informatica di nuova generazione semplifica per gli operatori il lancio rapido di nuovi servizi di streaming, con contromisure antipirateria avanzate

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX) (Parigi:VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che Harmonic è uno dei primi partner a integrare la propria piattaforma cloud con Verimatrix StreamkeeperSM.

Progettato per ridurre i tempi di implementazione dei servizi video in streaming da mesi a minuti e raggiungere il massimo numero di dispositivi dei consumatori, Streamkeeper Multi-DRM mette in grado i provider di servizi video di inviare i contenuti in streaming in sicurezza da una piattaforma altamente scalabile ridondante a livello globale.

