Riassunto: Veranex annuncia l’acquisizione di IMMR

RALEIGH, Carolina del Nord–(BUSINESS WIRE)–Veranex, il primo fornitore di portata globale di servizi “dal concetto alla commercializzazione” destinati al settore delle tecnologie mediche, ha annunciato oggi l’acquisizione di IMMR, una prestigiosa organizzazione scientifica operante nella fase preclinica che fornisce servizi preclinici di ricerca, valutazione patologica e formazione chirurgica agli innovatori del campo delle tecnologie mediche. IMMR è ubicata a Parigi, Francia.

Istituita nel giugno del 2021 insieme all’investitore globale specializzato nel comparto crescita Summit Partners, Veranex fornisce al settore globale delle tecnologie mediche soluzioni e servizi completi e integrati che accelerano il ciclo di vita dei prodotti per migliorare la vita dei pazienti ovunque. Grazie a questa acquisizione, Veranex acquisirà strutture all’avanguardia ispezionate dall’ente statunitense preposto al controllo dei farmaci e degli alimenti (Food and Drug Administration, FDA) e certificate dall’AAALAC, nonché un ricco bagaglio di competenze interne, il che contribuirà a migliorare i servizi per studi preclinici resi da Veranex in tutto il mondo.

“ Siamo molto lieti di porgere il leader mondiale del settore IMMR in Veranex” ha dichiarato Patrick K. Donnelly, presidente esecutivo di Veranex.

