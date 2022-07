Riassunto: Veracode espande le capacità della piattaforma nella sua piattaforma residente nell’UE

Le organizzazioni hanno la possibilità di proteggere le applicazioni con l’aggiunta dell’analisi dinamica e della scansione delle API in EMEA

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Veracode, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per la verifica della sicurezza delle applicazioni, ha annunciato oggi il potenziamento della sua piattaforma di sicurezza continua del software in Europa. Le aziende possono ora proteggere il loro software durante l’intero ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC) con l’aggiunta di funzionalità di analisi dinamica e di scansione delle API, che completano l’analisi statica, l’analisi della composizione del software e gli strumenti di test di penetrazione manuale di Veracode. La Veracode European Region, un’istanza basata sul cloud, consente ai dati dei clienti di rimanere residenti nell’UE per soddisfare i requisiti di politica per il cloud computing.

