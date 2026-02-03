Riassunto: Vena rileva Acterys, creando una nuova categoria di gestione delle prestazioni aziendali: la pianificazione orchestrata

L'acquisizione unisce la capacità di previsione finanziaria e l'innovazione informatica nel primo ambiente di Orchestrated Planning nativo di Microsoft, aiutando le imprese a pianificare meglio e ottenere di più trasformando la strategia in esecuzione allineata in tempo reale.

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Vena, l'unica piattaforma FP&A alimentata dall'IA agentica e realizzata appositamente per amplificare l'ecosistema tecnologico di Microsoft, oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l'acquisto di Managility Pty Ltd, che opera col nome Acterys (“Acterys”), la principale piattaforma del settore della pianificazione operativa e dello sviluppo di app basata su Power BI, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura e all'approvazione normativa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:

Jonathan Paul

Vicepresidente, Content Marketing

jpaul@venacorp.com