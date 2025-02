Riassunto: Velos IoT collabora con IDEMIA Secure Transactions per semplificare e rendere sicura la connettività IoT globale

Insieme, Velos IoT e IDEMIA Secure Transactions consentono alle imprese di implementare una connettività IoT sicura e scalabile in tutto il mondo.

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Velos IoT, leader mondiale nel settore delle soluzioni per la connettività IoT, annuncia una partnership strategica con IDEMIA Secure Transactions, leader nel settore dei servizi di connettività, per migliorare la connettività IoT globale attraverso una tecnologia SIM integrata avanzata. Questa collaborazione integra l'innovativa eSIM di IDEMIA e la soluzione per la gestione degli abbonamenti nella ULTIMATeSIM di Velos IoT, rispondendo alle crescenti esigenze di sicurezza delle implementazioni IoT aziendali.

La ULTIMATeSIM migliorata consente alle aziende di gestire in modo sicuro la connettività IoT su più reti in tutto il mondo, supportando la rapida espansione dei dispositivi connessi.

