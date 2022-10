Riassunto: Velodyne Lidar rileva Bluecity, società di software potenziata dalla AI

L’acquisizione rafforza le soluzioni di Velodyne Lidar per infrastrutture intelligenti

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi l’acquisizione di Bluecity, una società di Montreal che produce software con intelligenza artificiale (AI) le cui soluzioni LiDAR di prossima generazione risolvono problemi di sicurezza, di traffico e di infrastrutture. L’acquisizione completa di tutte le azioni rafforza l’impegno di Velodyne nel favorire il successo dei clienti fornendo loro soluzioni di visione autonoma potenziate dall’AI leader nel settore. L’aggiunta di Bluecity non dovrebbe avere alcun impatto sulle spese operative e l’utilizzo della liquidità. I team esecutivo e di sviluppo del software e commerciale di Bluecity verranno integrati in Velodyne.





Velodyne e Bluecity collaborano da molti anni per offrire soluzioni LiDAR per applicazioni smart city.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

