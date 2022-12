Riassunto: Velodyne Lidar lancia la gamma di prodotti software Vella

Le nuove offerte di software per la gestione, la taratura, la percezione e il cloud del sensore permettono ai clienti di accelerare lo sviluppo del LIDAR

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) oggi ha annunciato il lancio beta della sua gamma di prodotti software Vella. Vella consente ai clienti di Velodyne di accelerare lo sviluppo di soluzioni di visione LIDAR per applicazioni autonome. Utilizzando la piattaforma online Vella Portal, i clienti che utilizzano il sensore di Velodyne possono accedere facilmente ai prodotti software di Vella, che comprendono Vella Go per la gestione del sensore LIDAR, Vella Perception per lo sviluppo delle applicazioni e Vella Cloud Services per capacità di intelligenza artificiale (AI).





“ I clienti di Velodyne utilizzano il LIDAR per promuovere l’autonomia in diversi mercati, dai trasporti all’infrastruttura, al settore industriale, della robotica, e molto altro”, ha spiegato il Dr. Ted Tewksbury, CEO di Velodyne Lidar.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Relazioni con gli investitori

Jordan Darrow



Darrow Associates, Inc.



InvestorRelations@velodyne.com

Media

Jane Maynard



Velodyne Lidar



PR@velodyne.com