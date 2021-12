Riassunto: Velodyne Lidar fornisce la tecnologia di percezione per il campionato di corse per veicoli a guida autonoma ROBORACE

Velodyne eletto fornitore ufficiale dei sistemi lidar per i veicoli di prossima generazione di ROBORACE

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi che ROBORACE, il primo campionato al mondo di corse per veicoli a guida autonoma, ha selezionato Velodyne quale fornitore ufficiale di sensori lidar per i suoi veicoli di prossima generazione. ROBORACE userà i sensori allo stato solido Velarray H800 di Velodyne nelle sue auto da corsa elettriche a guida autonoma nella prima stagione del campionato che prenderà il via nel 2022.





I team di ingegneri di Velodyne e ROBORACE hanno collaborato al progetto di sviluppo delle auto da corsa.

