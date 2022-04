Riassunto: Velodyne Lidar espone le proprie soluzioni di visione full stack per la robotica, l’industria e l’autotrasporto all’evento XPONENTIAL 2022

Christina Aizcorbe di Velodyne terrà una presentazione sulla commercializzazione dell’autotrasporto automatizzato

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) presenterà i suoi innovativi software e sensori lidar all’XPONENTIAL 2022 che si terrà ad Orlando dal 26 al 28 aprile, allo stand n. 2149. Velodyne illustrerà come la sua tecnologia lidar alimenti soluzioni autonome nei campi della robotica, dell’industria e dell’autotrasporto e in altri settori che stanno promuovendo la sicurezza, la sostenibilità, l’efficienza e l’equità su scala globale.





I problemi sussistenti in termini di capacità delle catene di approvvigionamento, congestione stradale, sicurezza e carenza di manodopera stanno alimentando l’adozione di sistemi autonomi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Velodyne – Relazioni con gli investitori



InvestorRelations@velodyne.com

Media



Codeword



Liv Allen



velodyne@codewordagency.com