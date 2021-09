Riassunto: Velodyne Lidar annuncia un accordo di fornitura pluriennale con TOPODRONE

Le soluzioni di rilevamento di TOPODRONE, corredate dei sensori lidar di Velodyne, potranno essere impiegate in contesti impegnativi come aziende agricole, foreste e infrastrutture

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi un accordo pluriennale per la fornitura dei propri sensori lidar a TOPODRONE, azienda svizzera specializzata nella fornitura di soluzioni ad alta precisione, economicamente convenienti, per rilevamenti aerei. L’utilizzo dei sensori lidar di Velodyne consente a TOPODRONE di applicare la mappatura ad alta precisione e la modellazione 3D in contesti impegnativi come aziende agricole, foreste, infrastrutture e non solo, per favorire uno sviluppo orientato al conseguimento di obiettivi economici e di sostenibilità.





Velodyne (padiglione: 20, stand: 20F.29) e TOPODRONE (padiglione: 20, stand: 20E.19) presenteranno le proprie soluzioni basate sulla tecnologia lidar alla comunità del settore geospaziale in occasione di INTERGEO 2021, prestigiosa fiera e conferenza globale dedicata alla geomatica e alle soluzioni orientate al futuro.

