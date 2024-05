Riassunto: Vecima collabora con Net-Com per spingere la distribuzione della DAA Entra® in Danimarca

VICTORIA, Columbia Britannica–(BUSINESS WIRE)–Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ha annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo strategico con Net-Com, fornitore leader di soluzioni di telecomunicazioni, per fungere da rivenditore del nodo Entra® SC-1D Remote MACPHY (R-MACPHY) di Vecima in Danimarca.





La firma dell’accordo evidenzia la continua crescita di Vecima nel mercato europeo e l’impegno di Net-Com nel fornire soluzioni di rete avanzate, sostenendo al contempo la crescente domanda dell’architettura Distributed Access Architecture (DAA) in Danimarca.

Il nodo Entra SC-1D Remote MACPHY di Vecima, uno dei pilastri del suo portafoglio di prodotti DAA Entra, consente agli operatori di cavi di trasferire le loro reti verso un’infrastruttura più efficiente e scalabile.

Contacts

Relazioni con gli investitori: 250-881-1982, invest@vecima.com

Relazioni con i media: bernadette.dunn@vecima.com