Riassunto: Vecima collabora con LICA per potenziare l’infrastruttura di rete di Elsat nella Repubblica Ceca

VICTORIA, Columbia britannica–(BUSINESS WIRE)–Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ha annunciato oggi che LICA CZECH s.r.o. (di seguito LICA) sta implementando le soluzioni Entra® SC-1D ed Entra® Access Controller (EAC) di Vecima per Elsat, spol. s.r.o. (in seguito Elsat), un fornitore di servizi di telecomunicazione in Repubblica Ceca.





L’implementazione per Elsat offre a LICA un punto di partenza per l’introduzione della tecnologia di Vecima nella Repubblica Ceca sotto forma di un’innovativa applicazione di architettura di accesso distribuito (DAA) di dispositivi MACPHY remoti (RMD).

La soluzione SC-1D di Vecima, uno dei pilastri della famiglia Entra, è stata sviluppata appositamente per le applicazioni DAA, e consente agli operatori come Elsat di effettuare la transizione delle loro reti verso un’architettura più distribuita, efficiente e scalabile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

