Riassunto: Un futuro sostenibile guidato dalla tecnologia: ecco il tema centrale del Business Forum Francia-Vietnam organizzato in collaborazione di FPT

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–FPT Corporation (FPT), in collaborazione con MEDEF International, Business France, la Camera di commercio e d’industria francese (CCIFV) e i consulenti per il commercio estero francesi (CCE), ha recentemente organizzato il Business Forum Francia-Vietnam a Parigi, in Francia. L’evento, che ha riunito i principali leader d’impresa ed esperti di tecnologia, ha trattato tematiche che mirano ad accelerare il dinamismo economico tra Vietnam e Francia, concentrandosi sui settori chiave di entrambe le parti, come il settore aerospaziale, automobilistico, manifatturiero, dell’energia e sanitario.









“ Il Vietnam è uno dei principali partner economici della Francia nel sud-est asiatico: sono diversi i settori interessati e l’importazione di prodotti elettronici e tessili specializzati vietnamiti è in crescita. In termini di investimenti, la Francia è il secondo investitore europeo (UE) in Vietnam, generando 50.000 posti di lavoro in questo mercato. Nel 2023, Business France ha inoltre sostenuto nove progetti di investimento vietnamiti in Francia”, ha dichiarato Laurent Saint-Martin, direttore generale di Business France.

