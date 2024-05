Riassunto: Vecima collabora con AXING AG per fornire le soluzioni DAA Entra® agli operatori via cavo in Germania

VICTORIA, Columbia Britannica–(BUSINESS WIRE)–Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo con AXING AG, un fornitore di prodotti e servizi di telecomunicazioni in Germania, per operare come rivenditore del portafoglio di prodotti leader di settore DAA (Distributed Access Architecture) Entra® di Vecima, tra cui il dispositivo MACPHY remoto Entra SC-1D e il nodo di accesso PHY remoto Entra EN2112.





Il dispositivo MACPHY remoto Entra SC-1D di Vecima rappresenta un pilastro della famiglia DAA Entra, ed è stato progettato appositamente per applicazioni DAA, consentendo agli operatori di effettuare la transizione delle loro reti verso un’architettura più distribuita, efficiente e scalabile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

