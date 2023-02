Riassunto: Vaultree nomina nel consiglio di amministrazione Rinki Sethi, una veterana del settore

CORK, Irlanda–(BUSINESS WIRE)–Vaultree, leader della crittografia dei dati in uso, oggi ha annunciato la nomina della signora Rinki Sethi nel CdA dell’azienda.





Rinki Sethi attualmente ricopre l’incarico di vicepresidente e responsabile della sicurezza informatica presso BILL, azienda di cui dirige le funzioni IT globali, oltre a essere sia responsabile dell’impegno mirato alla tutela degli asset informatici e tecnologici di BILL, sia consulente per le innovazioni continuative dell’azienda nello spazio della sicurezza.

Sethi apporta un’esperienza più che decennale nella leadership tecnologica e per la sicurezza, tra cui i recenti incarichi come vicepresidente e CISO presso Twitter e Rubrik, Inc. È stata in prima linea nello sviluppo di infrastrutture avanzate per la sicurezza presso diverse aziende Fortune 500, come IBM, Palo Alto Networks, Intuit, eBay, Walmart.com e PG&E. La signora Sethi siede anche nel CdA di ForgeRock, un leader globale nell’identità digitale, ed è la consulente di molte altre startup e società di venture capital.

